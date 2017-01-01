За злоупотребление влиянием специалист "Харьковводоканала" заплатит 17 тыс.грн – суд

Октябрьский райсуд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и специалистом одного из отделов КП "Харьковводоканал", обвиняемом в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УК Украины).

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины и назначить согласованное сторонами наказание в виде штрафа в размере… 17 тыс.грн, со специальной конфискацией", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

В мотивировочной части документа указано, что обвиняемый требовал и получил 7 тыс.грн. за общение повлиять на принятие решения должностными лицами "Харьковводоканала", чтобы те не отключили потребителя, нарушившего правила водопотребления, от системы водоснабжения.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и просил суд утвердить соглашение о признании виновности и назначить ему согласованное наказание.