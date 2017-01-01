В "Борисполе" задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за причастность к терроризму

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014г разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении пресс-службы Госпогранлсжубы Украины.

Задержанный передан в установленном порядке подразделению Национальной полиции Украины.