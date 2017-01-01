События

15:15 01.01.2017

В "Борисполе" задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за причастность к терроризму

В международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014г разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении пресс-службы Госпогранлсжубы Украины.

Задержанный передан в установленном порядке подразделению Национальной полиции Украины.

ВАЖНОЕ

Гройсман получил 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016Г

Нардеп Пашинский получил удар бутылкой по голове и прострелил ногу напавшего мужчины в конфликте на Киевщине

Боец ВСУ ранен в зоне АТО в течение минувших суток

Гройсман уверен, что самые тяжелые для Украины времена уже позади, 2017г. будет годом развития

Горячая линия открыта в связи с терактом в Стамбуле – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко направил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в стамбульском клубе

Умеренно морозная погода с дневными оттепелями будет в Украине в ближайшие дни

В ГСЧС Украины также констатируют отсутствие значительных происшествий в Новогоднюю ночь

Ким Чен Ын заявляет о подготовке к испытанию МБР

Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно – Нацполиция

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Защитник
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА