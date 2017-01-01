Порошенко направил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в стамбульском клубе

Президент Украины Петр Порошенко осудил осуществленную в ночь на 1 января террористическую атаку на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате которой погибли почти четыре десятка человек и почти семьдесят получили ранения.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в Новогоднюю ночью. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал на английском языке П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье днем.

Вместе с тем, в пресс-службе президента Украины сообщили, что П.Порошенко направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования, в которых выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле.

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в г.Стамбул, который привел к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании.

П.Порошенко от имени народа Украины и от себя лично попросил "передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым".

"Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой", - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщалось, минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в ночь на 1 января. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. В.Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек. Как передает корреспондент Би-би-си, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев. Би-Би-Си со ссылкой на турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

В МИД Украины отметили, что пока информации о погибших либо пострадавших в ходе теракта нет. При этом украинский МИД открыл дополнительную горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - + 905306125577. Кроме того, ведомство обращается к гражданам с просьбой присылать обращения и информацию на электронный адрес Генконсульства gc_tr@mfa.gov.ua и его страницу в Фейсбуке.