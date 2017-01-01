Боец ВСУ ранен в зоне АТО в течение минувших суток

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Один наш военнослужащий получил ранение", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По словам А.Мотузяника, боец ВСУ получил ранение в районе н.п.Зайцево в результате вражеского обстрела.