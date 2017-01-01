События

10:20 01.01.2017

Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно – Нацполиция

В праздничных мероприятиях резонансных ДТП и нарушений общественного порядка на территории государства не зарегистрировано, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Нарушений общественного порядка не допущено. На дорогах государства в новогоднюю ночь резонансных ДТП не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всего в ночь с 31 декабря на 1 января по Украине произошло 680 новогодних массовых мероприятий. В них приняли участие почти 1,1 млн человек.

Наиболее многолюдные мероприятия состоялись в Днепропетровской (в 99 мероприятиях приняли участие 700 тыс. человек), Запорожской (50 тыс. человек, 48 мероприятий), Одесской (43 тыс. человек, 17 мероприятий) и Тернопольской (38 тыс. человек, 31 мероприятие) областях.

Публичную безопасность и порядок во время их проведения обеспечивали 7 тыс. сотрудников полиции и 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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