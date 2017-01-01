Горячая линия открыта в связи с терактом в Стамбуле – МИД Украины

В связи с трагическими событиями, которые произошли в ночном клубе "Reina" г.Стамбул, открыта горячая линия, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Фейсбук.

"МИД Украины открывает дополнительную горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле - + 905306125577", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство обращается к гражданам с просьбой присылать обращения и информацию на электронный адрес Генконсульства gc_tr@mfa.gov.ua и его страницу в Фейсбуке.