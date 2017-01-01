События

09:47 01.01.2017

Число жертв нападения на ночной клуб в Турции возросло до 39 человек, почти 70 ранены

Как минимум 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

При этом человек находятся в критическом состоянии.

По словам министра, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего.

"Наши стражи порядка проводят спецоперацию. Мы надеемся, что этот человек скоро будет пойман", - сказал С.Сойлу.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. В.Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Бешикташ. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек. Как передает корреспондент Би-би-си, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Би-Би-Си со ссылкой на турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

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