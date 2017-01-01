Украинское консульство проверяет информацию о гражданстве пострадавших в результате теракта в Стамбуле

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщила о проверке информации о гражданстве пострадавших в результате теракта в Турции.

"Полиция Стамбула не сообщает гражданство погибших и пораненных. Консул пытается установить, нет ли среди пострадавших украинцев", - говорится в сообщении консульской службы в Твиттер.

Как сообщалось, 35 человек стали жертвами теракта в Стамбуле, еще 40 человек получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных людей, одетых в костюмы Санта-Клаусов, на ночной клуб Reina.