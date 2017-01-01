События

05:04 01.01.2017

Дизайн сцены для Евровидения в Киеве будет разрабатывать Флориан Видер

Флориан Видер стал дизайнером сцены Евровидения, которое весной 2017 будет проходить в столице Украины, сообщает Пресс-служба UΛ Первый.

"Это уже четвертая сцена, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса. В портфолио Флориана Видер - сцены Евровидения в Дюссельдорфе, Баку и Вене, а также такие проекты, как талант-шоу "Х-Фактор" в Великобритании и США и "MTV Video Music Awards", – говорится в сообщении.

Ф.Видер считает, что главная его задача - создать ощущение счастья и восторга у каждого, кто присоединится к Евровидению. "Я уже запланировал использовать некоторые революционно новые наработки, но пока буду держать их в секрете. Дизайн сцены Евровидения-2017 будет уникальным и отличным от предыдущих шоу. Международный песенный конкурс - это не только проект, который меня зажигает, он также является творческим вызовом, что очень вдохновляет меня, как дизайнера ", - добавил он.

Конкурс на творческую концепцию сцены песенного конкурса Национальная телекомпания Украины проводила с ноября. После анализа соответствующего рынка услуг, лучшим продакшн-дизайнерам были направлены предложения принять участие в отборе идеи оформления сцены Евровидения-2017.

НТКУ получила конкурсные работы от четырех компаний: двух украинских - Zinteco и Artmax и двух иностранных - Wieder Design и Kuby Design. Это - профессиональные дизайнеры, которые имеют многолетний опыт технического обеспечения различных шоу. Главным критерием отбора были уникальность и креативность идеи оформления сцены международного песенного конкурса.

Как результат - команда Евровидение выбрала лучшую концепцию сцены, которая будет максимально соответствовать задачам конкурса. Это решение также было принято Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Соответствующее соглашение с компанией Wieder Design уже подписано.

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