События

04:12 01.01.2017

В Европе, НАТО и Бельгии соболезнуют в связи с терактом в Стамбуле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили ночью 1 января свои соболезнования в связи с нападением на ночной клуб в Стамбуле.

"2017 год начинается с нападения в Стамбуле. Наши мысли с жертвами и их близкими. Мы продолжаем работать, чтобы предотвращать такие трагедии", - заявила Ф.Могерини в своем "Твиттере".

Также в "Твиттере" генсек НАТО написал: "Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Мои мысли с людьми, пострадавшими от нападения на празднующих Новый год, и с турецким народом".

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, в свою очередь, заявил: "Год начинается ужасом в Стамбуле. Наши мысли обращены к жертвам, их близким и к турецкому народу".

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