События

03:22 01.01.2017

В Стамбуле в результате вооруженного нападения на ночной клуб погибло 35 человек, ранено - несколько десятков, сообщают местные СМИ

35 человек погибло, несколько десятков ранено в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в одном из центральных районов Стамбула, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около клуба, находящегося на берегу пролива Босфор, находится большое количество вооруженных полицейских и бронированных автомобилей полиции, а также машины скорой помощи.

Со ссылкой на губернатора Стамбула Васипа Шахина сообщается, что нападавший был один, у входа в клуб, расположенный на берегу Босфора, нападавший застрелил офицера полиции и одного прохожего, после этого нападавший вошел в клуб, в котором в тот момент было от 700 до 800 посетителей, по которым он открыл стрельбу.

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