События

00:00 01.01.2017

Порошенко в Новый год пожелал украинцам мира, победы и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им мира, победы, благополучия и единства.

"Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но худшее в экономике - позади", - сказал глава государства в своем новогоднем видеопоздравлении.

Он отметил, что страна преодолела шок от разрушения части индустриального потенциала, возникшего от военной агрессии. "Точно так же как и от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, Украина возобновила экономический рост, что позволяет в 2017 году увеличить доходы граждан, укрепила свою обороноспособность, отказалась от мобилизации.

"Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России - и это большой шаг к энергетической независимости!" , - сказал президент.

Он назвал 2017 год особенным, ведь это год столетия Украинской национальной революции. "Но тогда украинцы, вместо того, чтобы объединиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводы, бездумное политическое противостояние может вернуть экономику назад, в пике. Политику - окунуть в анархию. А страну - сделать добычей агрессора", - подчеркнул П.Порошенко.

Главной своей задачей в новом году президент назвал поддержку независимых политических условий для развития страны. "И конечно же - усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО", - сказал он.

Глава государства пожелал украинцам мира, победы, счастья и благополучия. Также президент озвучил поздравление украинским воинам, которые защищают страну от оккупации, и жителей Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Российская оккупация временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо!", - заявил П.Порошенко.

ВАЖНОЕ

Боевики совершили 20 обстрелов украинских военных в преддверие нового года

Сенатор Маккейн верит, что в 2017 году украинские земли удастся освободить от захватчиков

Порошенко: Мы выстояли в условиях торговой и транзитной российской блокады, нам удалось восстановить рост

В 2016 году в зоне АТО погибли 211 военнослужащих ВСУ

Украинцы не могут вылететь в Киев из Шарджи из-за метеоусловий, МИД открыл горячую линию

ПОСЛЕДНЕЕ

Около половины направлявшихся в Киев украинцев наконец смогли вылететь из аэропорта в Шарджи

Бывшие однопартийцы Саакашвили посадили коноплю в офисе своей партии в Тбилиси

Украина проголосовала "за" резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии

По факту повреждения распятия Иисуса Христа в Умани открыто уголовное производство

Порошенко передал Донецкому погранотряду бронированный катер и 16 бронированных автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/31577/parizhane/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА