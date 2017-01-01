Порошенко в Новый год пожелал украинцам мира, победы и благополучия

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им мира, победы, благополучия и единства.

"Поводов для оптимизма сегодня больше, чем год назад. Легко еще не будет, но худшее в экономике - позади", - сказал глава государства в своем новогоднем видеопоздравлении.

Он отметил, что страна преодолела шок от разрушения части индустриального потенциала, возникшего от военной агрессии. "Точно так же как и от вражеского закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, Украина возобновила экономический рост, что позволяет в 2017 году увеличить доходы граждан, укрепила свою обороноспособность, отказалась от мобилизации.

"Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России - и это большой шаг к энергетической независимости!" , - сказал президент.

Он назвал 2017 год особенным, ведь это год столетия Украинской национальной революции. "Но тогда украинцы, вместо того, чтобы объединиться против внешних угроз, воевали между собой. И сейчас, если не сделать выводы, бездумное политическое противостояние может вернуть экономику назад, в пике. Политику - окунуть в анархию. А страну - сделать добычей агрессора", - подчеркнул П.Порошенко.

Главной своей задачей в новом году президент назвал поддержку независимых политических условий для развития страны. "И конечно же - усиление нашей обороноспособности, укрепление международной поддержки Украины, сближение с Евросоюзом и НАТО", - сказал он.

Глава государства пожелал украинцам мира, победы, счастья и благополучия. Также президент озвучил поздравление украинским воинам, которые защищают страну от оккупации, и жителей Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Российская оккупация временная. Мы обязательно объединимся. Все будет хорошо!", - заявил П.Порошенко.