Около половины направлявшихся в Киев украинцев наконец смогли вылететь из аэропорта в Шарджи

109 пассажиров вылетели рейсом Шарджа-Киев, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Фейсбук в субботу ночью.

"Самолет Шарджа-Киев вылетел в Украину. На борту 109 пассажиров. В Дубае еще остаются около 100 украинцев. Консулы - в аэропорту. Принимаем меры, чтобы как можно скорее украинцы вернулись домой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, граждане Украины длительное время ожидали вылета в Киев из международного аэропорта Шарджа (ОАЭ), рейс откладывался из-за сложных погодных условий.

По состоянию на 9:00 субботы, 31 декабря, метеоусловия в аэропорту Шарджа оставались сложными (густой туман). Украинцы в аэропорту получили билеты на ближайший рейс в Киев. Они были размещены в VIP-зоне и обеспечены необходимым в сложившейся ситуации.