Порошенко передал Донецкому погранотряду бронированный катер и 16 бронированных автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область в субботу передал Донецкому пограничному отряду новый бронированный катер и 16 бронированных автомобилей.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки Hummer и новое вооружение", - сообщает пресс-служба главы государства.