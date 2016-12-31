События

19:43 31.12.2016

Порошенко передал Донецкому погранотряду бронированный катер и 16 бронированных автомобилей

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область в субботу передал Донецкому пограничному отряду новый бронированный катер и 16 бронированных автомобилей.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательную вышку и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей AEROS, которая размещена в Мариуполе, передал пограничникам легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки Hummer и новое вооружение", - сообщает пресс-служба главы государства.

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