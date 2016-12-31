Боевики совершили 20 обстрелов украинских военных в преддверие нового года

Боевики в зоне АТО на Донбассе в последний день уходящего года не прекращали обстрелов позиций украинских военных. По состоянию на 18.00 они провели 20 обстрелов, сообщает штаб АТО в субботу.

"Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из 122 миллиметровой артиллерии они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Вблизи Марьинки огонь вел снайпер. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по н.п. Водяное, Широкино, Павлополь, Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке. На Донецком направлении велся огонь из тех же видов вооружения - в районе Зайцевой и Крутой Балки. На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Новозвановка и Кондрашивку Новую ", - сообщает штаб АТО