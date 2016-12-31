Порошенко: Мы выстояли в условиях торговой и транзитной российской блокады, нам удалось восстановить рост

Президент Украины Петр Порошенко отменяет, что стране в целом удалось преодолеть экономические трудности, восстановить рост и начать повышать доходы сограждан.

"От затягивания поясов мы переходим к постепенному повышению доходов различных слоев нашего общества. Есть осторожные основания считать, что самое трудное в социально-экономической сфере - все же позади", - заявил глава государства в последний день уходящего года в Мариуполе.

По его словам, "экономика пережила шок от военных действий и не менее агрессивного закрытия Россией своего рынка для наших товаров, как и путей для их экспорта в третьи страны, перекрыв нам транзит". "Это была настоящая торговая и транзитная блокада, которая нанесла мощный удар по уровню жизни украинцев. Мы выстояли и адаптировались к новым условиям, нам удалось восстановить рост. Но благодарить в этой ситуации надо прежде всего народ Украины - за то, что люди с пониманием отнеслись к объективным трудностям ... За выдержку в это время социальных проблем", - подчеркнул П.Порошенко.

Как отметил президент, международные партнеры признают, что за два с половиной года Украина сделали и делаем больше, чем в течение двух десятилетий до того.

Однако, по словам главы государства " прогресс пока недостаточен для того, чтобы положительные сдвиги в полной мере ощутило украинское общество". П.Порошенко подчеркнул, что видит своей основной задачей на следующий год "создание надлежащих политических условий для того, чтобы зафиксировать начатое экономический рост и ускорить его, ускорить и углубить реформы". "Все будет хорошо, дорогие украинцы, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый, я бы даже сказал, выстраданный обществом такой дорогой ценой", - сказал президент.

П.Порошенко принял участие в торжественном открытии восстановленного моста регионального значения через реку Сиверский Донец, который был уничтожен боевиками в июне 2014 года на трассе государственного значения между Красным Лиманом, Бахмутом и Горловкой.