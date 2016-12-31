Порошенко прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морпехов

Президент Украины Петр Порошенко в субботу прибыл на командный пункт в районе Широкино (мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, П.Порошенко прибыл туда вместе с американскими сенаторами, которые находятся с визитом в Украине.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом. Именно нашим Воинам мы обязаны возможностью чувствовать себя в безопасности", - написал С.Цеголко.

"На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", - сообщил также пресс-секретарь.

Как сообщила позднее пресс-служба главы государства, "Петр Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки".

Глава государства также провел совещание в штабе АТО.

"И принял доклад руководителя штаба по ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

В пятницу президент П.Порошенко провел в Киеве встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (John Sidney McCain III, Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (Lindsey Graham, Республиканская партия) и Эми Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия). П.Порошенко пригласил сенаторов посетить Донбасс.