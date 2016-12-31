Украинцы не могут вылететь в Киев из Шарджи из-за метеоусловий, МИД открыл горячую линию

Граждане Украины длительное время ждут вылета в Киев из международного аэропорта Шарджа (ОАЭ), рейс откладывался из-за сложных погодных условий, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

На странице департамента в Фейсбуке в субботу утром было указано, что по состоянию на 9:00 метеоусловия в аэропорту Шарджа оставались сложными (густой туман). Украинцы в аэропорту получили билеты на ближайший рейс в Киев. Они были размещены в VIP-зоне и обеспечены необходимым в сложившейся ситуации.

Позднее департамент сообщил, что украинские граждане по-прежнему в аэропорту. "Пояснения авиакомпании #AirArabia причин задержки рейса в Киев - противоречивы. Консульство Украины направило повторный запрос #AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова выехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", - сказано в сообщении.

В связи с задержкой рейса Шарджа - Киев и длительным ожиданием граждан Украины в аэропорту МИД Украины открывает горячую линию: (044) 238-17-77. Горячая линия также работает в консульстве Украины в Дубай: (00 9715) 649-439-56.