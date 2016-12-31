События

15:25 31.12.2016

Нарисовавший олененка Бэмби художник скончался на 107-м году жизни

Художник мультипликационной студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся рисунками олененка Бэмби, 30 декабря скончался в возрасте 106 лет, сообщает The New York Times.

"Легендарный художник Тайрус Вонг обладал даром пробуждения фантастического чувства с помощью простых композиций Его работа продолжает вдохновлять и влиять на ведущих аниматоров и сегодня", - говорится в сообщении компании Walt Disney.

Выразительные зарисовки Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля мультфильма "Бэмби" 1942 года.

Вонг родился в Китае и эмигрировал с отцом в США в 1920 году в возрасте девяти лет. Его карьерный путь включал работу на студии Walt Disney и Warner Brothers, а также создание открыток Hallmark, некоторые их которых продавались тиражом до миллиона копий.

ВАЖНОЕ

Украинцы не могут вылететь в Киев из Шарджи из-за метеоусловий, МИД открыл горячую линию

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

"Пилот" избран официальным туроператором Евровидения-2017

2016 год доказал, что ВСУ выполняют свои задачи, а противник не сможет реализовать свои планы и в 2017 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, есть пострадавшие

В РФ под Новый год сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС

Меркель назвала исламистский терроризм наибольшей проблемой Германии

Минюст Украины принял решение о возвращении в страну осужденного в РФ Выговского, при наличии согласия сторон состоится его передача

Украина войдет в новый год с морозом, но без снега

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/31175/csi-majami-9/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА