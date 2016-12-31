События

15:24 31.12.2016

Меркель назвала исламистский терроризм наибольшей проблемой Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2016 год годом тяжелых испытаний и заявила, что исламистский терроризм представляет собой самую большую проблему для Германии.

"Когда мы занимается нашими делами, нашей работой, мы говорим террористам: "Вы одержимые ненавистью убийцы, но вы не определяете, как мы живем и как мы хотим жизнь". Мы свободны, заботливы и открыты", - сказала Меркель в своем новогоднем обращении.

Канцлер отметила, что 2016 был годом "тяжелых испытаний", но выразила уверенность, что Германия сможет их преодолеть.

25 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц 12 человек погибли и около 50 пострадали. Подозреваемого в совершении теракта уроженца Туниса Аниса Амри спустя несколько дней застрелили миланские полицейские. Меркель назвала омерзительным то, что теракт совершил человек, который искал убежище в Германии.

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