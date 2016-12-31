Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей одного из банков к растрате активов учреждения (сумма ущерба предварительно достигает 80 млн грн), им объявлено подозрение.

Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн грн, окончательная сумма ущерба устанавливается.

Президенту, который был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъята коллекция оружия, указано в сообщении.