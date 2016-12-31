"Пилот" избран официальным туроператором Евровидения-2017

Официальным туристическим оператором "Евровидения-2017" избрана компания "Пилот", сообщает Национальная телекомпания Украины (НКТУ) - вещатель-организатор песенного конкурса в Киеве.

"Пилот" стал победителем отбора, который проводила НКТУ с ноября.

Официальный туристический оператор Евровидения-2017 должен иметь онлайн-сервис, с помощью которого иностранные гости смогут быстро и удобно забронировать себе гостиничные номера на время проведения песенного конкурса в Киеве. При выборе туристического партнера Евровидение-2017 учитывались требования и стандарты Европейского вещательного союза.

"Онлайн-сервис туристического оператора Евровидение должно быть максимально удобным для заказа и оплаты гостиничных номеров. Также туроператор должен предложить гостиничные номера различных ценовых категорий. Система онлайн-бронирования, которую нам представила компания "Пилот", а также квалификация их сотрудников, убедила нас в том, что это достойный туристический партнер для международного песенного конкурса", - отметил исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

"Пилот" будет предоставлять эти услуги официальным делегациям, прессе, представителям Европейского вещательного союза (ЕВС), спонсорам и партнерам шоу, а также фанатам Евровидения, которые приедут в мае 2017 года в столице Украины.

Генеральный директор компании "Пилот" Елена Корчинская отметила: "Для делегаций мы обеспечим англоязычную службу поддержки, которая будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Учтем пожелания каждой страны, чтобы всем было комфортно и об Украине остались наилучшие впечатления. Также мы со своей стороны планируем провести ряд переговоров с нашими коллегами из Стокгольма, чтобы максимально перенять их опыт работы во время Евровидения и учесть все важные детали ".

Она также отметила, что пока не может назвать отели, с которыми "Пилот" будет сотрудничать, а также цены, которые в них будут сформированы.

Бронирование мест в официальных гостиницах Евровидение-2017 на период проведения международного песенного конкурса в Киеве начнется после церемонии передачи ключей мэру Киева от мэра Стокгольма - города, который был хозяином конкурса в 2016 году.

62-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение" в мае 2017 будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса в следующем году избран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.