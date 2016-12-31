Украина войдет в новый год с морозом, но без снега

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая, умеренно холодная воздушная масса, ожидается погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской областях, на Закарпатье и в Карпатах местами 10-15° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 января самая высокая температура днём была +7,4 в 1973 г., самая низкая ночью -22,8 в 1896, 1909, 1970 гг.

2 января - без осадков, лишь днём в западных и северных областях небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8°, на Закарпатье и в Карпатах 9-14° мороза; днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° тепла.