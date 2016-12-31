События

12:11 31.12.2016

На Волыни автомобиль врезался в дерево: три человека погибли, двое в реанимации

Автомобиль Opel Vectra минувшей ночью врезался в дерево на автодороге "Львов – Радехив – Луцк", в результате чего три человека погибли, двое находятся в реанимации, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

ДТП произошло вблизи села Терешковцы Гороховского района около 00:10. За рулем автомобиля находился 19-летний житель Иваничевского района. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иваничевского района, погибли на месте. Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 лет, жители Иваничевского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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