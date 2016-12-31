2016 год доказал, что ВСУ выполняют свои задачи, а противник не сможет реализовать свои планы и в 2017 г.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, подводя итоги уходящего года, констатирует, что ВСУ способны выполнять свои задачи, а также уверен, что противник не сможет осуществить свои планы в новом году.

"2016 год подтвердил, что Вооруженные силы Украины способны выполнять задачи по назначению", - цитирует В.Муженко управление связей с общественностью ВСУ в субботу.

Он также подчеркнул, что реальный противник Украины не смог реализовать свои планы ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах. Начальник Генштаба уверен, что и в 2017 году враг не сможет этого достичь.

Кроме того, В.Муженко напомнил, что 2017 год определен как год Военно-морских сил.

В свою очередь командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, подводя итоги года, констатирует, что для украинских военных моряков 2016-й был довольно напряженным.

"Мы достигли новых рубежей в подготовке органов военного управления, корабельного состава и подразделений. Подготовка была направлена на дальнейшее наращивание и совершенствование оперативных и боевых возможностей по адекватному реагированию на возможные вызовы и угрозы. Совместно с иностранными коллегами мы успешно организовали и провели учения серии "Си Бриз", приняли участие в ряде других мероприятий военного сотрудничества", - приводятся слова И.Воронченко на странице ВМС в Фейсбуке.

Он также указал, что среди военных моряков были потери, но подразделения морской пехоты и береговой артиллерии продолжали выполнять боевые задачи в районе проведения АТО.