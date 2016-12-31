События

11:22 31.12.2016

Делегация сенаторов отправилась в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты – Саакашвили

Сенаторы из США, которые находятся с визитом в Украине, в субботу утром вылетели в Мариуполь (Донецкая обл.), сообщил экс-президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, украинский политик Михеил Саакашвили.

"Мы с лидерами "Руха новых сил" начали последний день года завтраком с делегацией сенаторов, друзей Украины, и послом Соединенных Штатов. (…) После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я вместе с другими лоббировал в Конгрессе в прошлом году", - написал М.Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

Он также сообщил, что представил своим американским друзьям украинских политиков нового поколения, в том числе экс-начальника Одесской таможни Юлию Марушевскую.

Как сообщалось, в пятницу президент Украины Петр Порошенко провел в Киеве встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (John Sidney McCain III, Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (Lindsey Graham, Республиканская партия) и Эми Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия). П.Порошенко пригласил сенаторов посетить Донбасс.

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