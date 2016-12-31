Апелляционный суд Киева 3-4 января определит подсудность дела крымских экс-депутатов, обвиняемых в госизмене - Луценко

Апелляционный суд Киева 3-4 января 2017 года приступит к определению суда, который будет рассматривать дела в отношении шести бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, обвиняемых в государственной измене, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Апелляционный суд Киева по 6 фигурантам уже назначил заседание на 3-4.01.2017 для рассмотрения вопроса по определению суда, который будет их рассматривать", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховного Совета АРК, обвиняемых в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В госизмене обвиняются Сергей Цеков, Светлана Савченко, Константин Бахарев, Эдип Гафаров, Анатолий Заиченко, Ремзи Ильясов, Григорий Иоффе, Владимир Клычников, Виталий Нахлупин, Ефим Фикс и Сергей Шувайников.

В ходе расследования уголовных производств получены беспрекословные доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.