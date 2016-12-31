ГП "Украинские специальные системы" предупреждает о возможных сбоях в работе Реестра е-деклараций с 1 января из-за нагрузки

Государственное предприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), являющееся администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, напоминает, что с 1 января 2017 года начинается второй этап декларирования, и предупреждает, что из-за увеличения нагрузки стабильность работы реестра под угрозой.

"В реализованной конфигурации Реестра имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год. Однако ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока подачи электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн", - говорится в заявлении ГП "УСС".

Госпредприятие ранее неоднократно акцентировало внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра, предоставило Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) рекомендации и предложения по составу необходимого дополнительного оборудования и по модернизации Реестра. Кроме того, были предложены решения, реализация которых позволила бы существенно снизить нагрузку на существующее оборудование и обеспечить надлежащую работу Реестра на втором этапе е-декларирования.

"Дооснащение и модернизация - это процессы, которые требуют времени, но они до сих пор даже не начаты. Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования", – подчеркивается в заявлении.

В ГП "УСС" также заявляют, что они лишены возможности обеспечить с 1 января 2017 года стабильную работу Реестра и надлежащие условия предоставления электронной декларации из-за ресурсной несостоятельности Реестра выполнять свои функции на втором этапе е-декларирования.

Первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, в Украине продолжалось в течение 60 дней - с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.