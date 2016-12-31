Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе Одесской области

Овидипольский районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевского местной прокуратуры и арестовал без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка в Овидиополе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка, умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Ильичевска местная прокуратура.

Тем временем сотрудники полиции продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств преступления. В частности, как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, уже установлено, что причиной трагедии стала месть. Также во время дачи показаний подозреваемый подтвердил свои намерения "запугать всю Одессу".

Как сообщалось, 31-летний житель Овидиополя в четверг, 29 декабря, убил и обезглавил 2-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка. Кроме того мужчина намеревался убить других, совершив наезд на большую толпу людей в Одессе. Согласно информации полиции, воплощая запланированный теракт он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился.

"Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения дальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея преимущество в проходимости над легковушками полицейских, он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его грузовик застрял в пахоте, он покинул его и скрылся в поле", - отметили в полиции.

Поиски преступника продолжались около суток. В результате он был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.