В новогоднюю ночь в Киеве на Софийской площади пройдут праздничные мероприятия

Встреча Нового года на Софийской площади начнется в 22.00 31 декабря и завершится в 2.00 1 января, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В новогоднюю ночь возле главной елки страны на Софийской площади выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки. Кроме того, приедет шоу-группа «Prime», Квартет теноров от капеллы Ревуцкого, а также артисты: Лев Ременев, Влад Сытник, Даша Акулова, Оксана Яровая и скрипач Вячеслав Кондратьев. Своими выступлениями зажгут праздник группы "Электронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

В КГГА напоминают, что празднования пройдут не только в центре столицы, но и на левом берегу и других отдаленных районах.