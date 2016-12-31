В Киеве появятся новое социальное общежитие и детдом семейного типа

В Киеве, на бульваре Ярослава Гашека 4, часть дома будет реконструирована под социальное общежитие и детский дом семейного типа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Социальное общежитие необходимо для проживания (до решения вопроса об обеспечении их жилой площадью) детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа", - говорится в сообщении на сайте КГГА.

Как отмечается в сообщении, из 420 детей первичного учета, у 75 нет собственного жилья, и они нуждаются в местах временного проживания с целью социальной адаптации, а 28 – нуждаются в семейных формах воспитания.

Финансирование работ по проектированию и реконструкции будет совершено за счет реализации "Программы экономического и социального развития города Киева на 2016 год и последующие года".