События

06:45 31.12.2016

Боевики 48 раз за сутки обстреливали позиции ВСУ в зоне АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Талаковку из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Водяное, Талаковку, Павлополь, Марьинку, Широкино, Лебединское и Гнутово – из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

На Луганском направлении боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм по Новозвановке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Новоалександровке и урочищу Красное Глинище.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия обстреливали Троицкое, Авдеевку, Луганское, Зайцево, Пивденное, Верхнеторецкое и Опытное.

В районе Попасной произошло боевое столкновение – атака боевиков отбита, противник понес потери и отступил.

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