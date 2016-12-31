События

05:58 31.12.2016

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у берегов Камчатки

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специалисты зафиксировали землетрясение у восточных берегов Камчатки магнитудой 5.0, обошлось без последствий, сообщает в субботу Дальневосточный региональный центр МЧС.

"По данным Геофизической службы РАН, толчки произошли в 5:13 по местному времени в субботу. Эпицентр находился в 90 км северо-восточнее г. Петропавловска-Камчатского на глубине 60 км", - говорится в сообщении.

Спасатели подчеркивают, что данное землетрясение на территории населенных пунктов края не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет.

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