События

04:58 31.12.2016

В Киеве к праздникам установили новые светофоры

В преддверии новогодних праздников в Киеве начали работу несколько новых светофоров, еще ряд объектов начнет работу в январе 2017г., сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

В частности, светофоры заработали на заезде с просп. С.Бандеры на ул. Богатырскую, на перекрестке ул.Подлесной и ул.Наумова, на пешеходном переходе на ул. Д.Щербаковского 60, на примыкании бульвара Р.Ролана к ул.Жмеринской, ул.Леонтовича к ул.Б.Хмельницкого.

Кроме того, в декабре были обустроены два наземных пешеходных перехода со светофорами на Бессарабской площади.

"Главная цель развития транспортной отрасли города в рамках новой транспортной политики – приоритетность и безопасность пешехода", - отметил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

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