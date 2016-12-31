РФ внесла Ильми Умерова в список террористов

Российская Федерация внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в список террористов, сообщила его дочь Айше Умерова.

"Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ: № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встречу 22 сентября). Дожидаться хотя бы решения своего же суда - не, не слышали". – написала она на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против И.Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса, находясь в Украине, в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем позиция И.Умерова была размещена в интернете.

С И.Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе. Организация Human Rights Watch призвала российские власти освободить И.Умерова и снять с него обвинения в сепаратизме.