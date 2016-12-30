Общественный порядок на новогодние праздники во Львовской области обеспечат более тысячи полицейских

Общественный порядок на новогодние праздники во Львовской области обеспечат более тысячи полицейских, сообщает отдел коммуникации главного управления во Львовской области.

"С 31 декабря личный состав полиции Львовской области будет работать в усиленном режиме" - цитирует отдел слова заместителя начальника ГУ Нацполиции во Львовской области полковника Андрея Тарана.

По его данным, сформированы специальные группы для оперативного реагирования на возможные правонарушения, также будут работать дополнительные следственно-оперативные группы и мобильные взрывотехнические группы.