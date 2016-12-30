События

19:12 30.12.2016

Турция 5 лет будет выделять по $3 млн на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд ВСУ

В пятницу в Анкаре состоялось подписание соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительствами стран о выделении финансовой помощи на нужды украинской армии.

"Соглашение предусматривает выделение $3млн на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.

В информации также говорится, что в соответствии с предоставленными Кабмином Украины 29 декабря 2016г полномочиями документы подписал посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига. С турецкой стороны соглашение и протокол подписал председатель подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турецкой Республики Исмаил Демир.

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