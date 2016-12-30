События

18:47 30.12.2016

Боевики с полуночи осуществили 25 обстрелов украинских военных, в районе Попасной произошел бой с потерями врага

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 25 раз стреляли по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, в районе н.п. Попасная (Луганская обл.) произошло боестолкновение, нападение врага было отбито, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение боевиков было отбито, противник понес потери и отступил. Всего в течение дня произошло 25 обстрелов (на всех направлениях – ИФ)", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов НВФ вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На Донецком направлении из стрелкового оружия боевики стреляли по Южному и Опытному.

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