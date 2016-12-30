Суд арестовал второго правоохранителя, подозреваемого в преступлениях против "автомайдановцев" в январе 2014г в Киеве

В пятницу следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога старшему оперуполномоченному Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, подозреваемому в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины, данный правоохранитель является одним из двух подозреваемых работников Нацполиции Украины, которых подозревают в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014г на ул.Щорса в г.Киеве возле горбольницы №17 провокации и совместном с работниками спецподразделения МВД "Беркут" незаконном задержании 8 активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей, а также последующем предоставлении заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях.

В Генпрокуратуре Украины также сообщили, что кроме избрания меры пресечения указанному лицу, суд также отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, которую он в настоящее время занимает.

Как сообщалось, 29 декабря прессс-ужба Генпрокуратуры Украины проинформировала об объявлении подозрения в совершении преступлений против 8 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса в Киеве замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и старшему оперуполномоченному данного департамента.

В обнародованной тогда информации говорилось, что оба подозреваемых тогда занимали должности замначальника управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков столичного управления МВД и замначальника отдела указанного управления. Им инкриминируется совершение провокации по специально спланированной операции с привлечением т.н. "титушек" и затем совместное с сотрудниками столичного спецподразделения "Беркут" незаконное задержание "автомайдановйцев", применение к ним насилия и преднамеренное повреждение их автомобилей.

"Активистов доставили в одно из райуправлений милиции г.Киева, где указанные правоохранители дали заведомо неправдивые показания, совмещенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых те были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы", - сообщали в ведомстве.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.2 ст.383, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления, заведомо неправдивое показание свидетеля и потерпевшего, совмещенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств).

По ходатайствам органа следствия к одному из подозреваемых, - замначальника управления Департамента противодействия наркопреступности, - была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и он был отстранен от занимаемой должности.

Кроме того, по указанному эпизоду извещен о подозрении экс-командир полка столичного спецподразделения "Беркут", как один из соорганизаторов обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации. В настоящее время он объявлен в розыск.

В Генпрокуратуре также напомнили, что против командира оперативной роты №1 "Беркута" и 5 его подчиненных бойцов за участие в указанных преступлениях обвинительные акты рассматриваются в судах. Относительно других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается, в т.ч. 6 из них объявлены в розыск и суд дал разрешение на их задержание.