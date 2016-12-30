Порошенко утвердил Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса

Президент Украины Петр Порошенко с целью усовершенствования военного учета утвердил Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса.

Это закреплено указом главы государства №582/2016 от 30 декабря. Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно документу, Кабинету министров надлежит обеспечивать изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности и Службы внешней разведки.

"Установить, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу данного указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положением о военном билете офицера запаса, утвержденными данным указом", - сказано в документе.

Согласно Положению, военные билеты лицам рядового, сержантского и старшинского состава выдаются районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, зачисления в запас, обновления военного билета в случае его потери или повреждения, зачисления в военное учебное заведение, увольнения в запас или снятия с воинского учета по состоянию здоровья; а также соответствующими подразделениями СВР после увольнения военнослужащего с военной службы в этой Службе в ее запас (если ранее военный билет не выдавался), восстановления военного билета в случае его потери или повреждения.

Военные билеты офицерам запаса выдаются районными (городскими) военными комиссариатами - офицерам запаса Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, Государственной специальной службы транспорта при первичной постановке на воинский учет офицеров запаса ВСУ; соответствующими органами СБУ - офицерам запаса спецслужбы и офицерам запаса Управления государственной охраны Украины, зачисленным в запас СБУ; соответствующими подразделениями СВР - офицерам запаса, зачисленным в запас Службы (если ранее военный билет не выдавался).

В Положениях содержится подробное описание соответствующих военных билетов.