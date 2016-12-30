Киркорову отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Маруани

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении французского музыканта Дидье Маруани по заявлению Филиппа Киркорова, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела.

"29 ноября текущего года в полицию обратился певец с заявлением о вымогательстве денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации, на основании которого проведены проверочные мероприятия в соответствии со ст.145 УПК РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что по результатам проверки установлено, что "в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

"Кроме того, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса", - сказал сотрудник пресс-службы.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, добавил он.