События

17:56 30.12.2016

Киркорову отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Маруани

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении французского музыканта Дидье Маруани по заявлению Филиппа Киркорова, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела.

"29 ноября текущего года в полицию обратился певец с заявлением о вымогательстве денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации, на основании которого проведены проверочные мероприятия в соответствии со ст.145 УПК РФ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что по результатам проверки установлено, что "в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ "Вымогательство".

"Кроме того, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", поскольку с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса", - сказал сотрудник пресс-службы.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, добавил он.

ВАЖНОЕ

Порошенко утвердил Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса

Замначальника Южного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны попался в Одессе на взятке от подрядчика

Матиос: на фронте потери – восемь военных, в том числе 3 раненых и 5 небоевых потерь

Научные прорывы года

Убийца матери и ребенка в Овидиополе задержан

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция 5 лет будет выделять по $3 млн на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд ВСУ

Боевики с полуночи осуществили 25 обстрелов украинских военных, в районе Попасной произошел бой с потерями врага

Суд арестовал второго правоохранителя, подозреваемого в преступлениях против "автомайдановцев" в январе 2014г в Киеве

Обвиняемая в вождении в нетрезвом виде глава Жовквовской РГА написала заявление на увольнение

Аваков подытожил уходящий год

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Братаны 3
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА