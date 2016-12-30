События

16:51 30.12.2016

Замначальника Южного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны попался в Одессе на взятке от подрядчика

Заместитель начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины задержан за взятку в сумме 350 тыс. грн, которую он требовал от подрядчика, сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Нацполиция, военная прокуратура Южного региона только что в Одессе задержали на "горячем" заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МО Украины за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривень взятки (3% от сметы ремонта военных казарм)", - написал А.Матиос на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

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