Обвиняемая в вождении в нетрезвом виде глава Жовквовской РГА написала заявление на увольнение

Глава Жовквовской райгосадминистрации во Львовской области Надежда Щур написала заявление об увольнении после обвинений в вождении в нетрезвом виде, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Принимая во внимание общественный резонанс, глава Жовквовской РГА написала заявление об увольнении", – написал О.Синютка в пятницу в своей странице в соцсети "Фейсбук".

По данным Патрульной полиции Львова, минувшей ночью полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась Н.Щур. У полицейских было подозрение, что водитель за рулем нетрезв.

Вместе с тем, народный депутат Украины Владимир Парасюк, в избирательный округ которого входит и Жовквовский район, сообщил, что Н.Щур отказалась проходить алкотест на месте остановки и ее отвезли в областной наркодиспансер, чтобы взять анализы.

"Она не могла ровно ходить и не могла попасть указательным пальцем в нос", - сказал народный депутат в обнародованном на своей странице в "Фейсбук" видеообращении.

Также В.Парасюк утверждает, что сотрудники наркодиспансера пытались сфальсифицировать результаты анализа главы РГА.