Матиос: на фронте потери – восемь военных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет о потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

"На фронте ныне потери - 8 военных", - написал А.Матиос в своей странице в Фейбсук в пятницу.

Позднее главный военный прокурор Украины уточнил: "Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 небоевых потерь (1 - самоубийство, 4 - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшны".

Вместе с тем, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что по состоянию на 16.30 пятницы потери сил АТО на Донбассе в результате боевых действий исчисляются одним раненным военнослужащим ВСУ.

"По состоянию на сейчас, за текущие сутки в зоне АТО у нас один раненный. Это – боевые потери", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя информацию А.Матиоса о потерях ВСУ в количестве восьми бойцов, А.Мотузяник отметил, что получает оперативную информацию из зоны АТО только по боевым потерям, а полная информация по сегодняшнему дню будет обнародована на брифинге в субботу.

Ранее в пятницу спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве сообщил, что за минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, трое военнослужащих получили ранения.