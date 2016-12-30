Аваков подытожил уходящий год

В 2016 году успешно продолжилось формирование Национальной полиции, укрепила свои силы Национальная гвардия, стартовала реформа в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, были введены ID-карточки вместо паспортов старого образца, открылись 12 сервисных центров нового образца, но кадровый дефицит и проблемы с финансированием стали вызовами в работе МВД.

Так министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" итоги работы возглавляемого им ведомства в уходящем 2016 году.

По его словам, 2016 года стал третьим годом масштабной реформы МВД, многое из задуманного удалось успешно воплотить в жизнь.

Говоря об успехах работы по конкретным направлениям работы министерства, министр отметил, что к концу 2016 года в Украине полноценно работают 32 территориальных управления патрульной полиции в 35 городах, в которых работают 12 тысяч человек. "В шести областях запущена новая кустовая организация работы полиции и группы быстрого реагирования, время прибытия на вызов сокращено с 1,5-2 и более часов до 15-20 минут", - подчеркнул глава ведомства.

Он напомнил, что МВД продолжает формирование отрядов полицейского спецназа КОРД в областях под руководством опытных инструкторов Службы Маршалов США и Техасских рейнджеров.

Также, по словам министра, запущен процесс глобального изменения системы следствия, в настоящее время проходит набор новых сотрудников, формируется новая служба участковых офицеров полиции. "Проведена масштабная переаттестация сотрудников, в результате которой из 68 тысяч 135 сотрудников 5 тысяч 257 милиционеров так и не стали полицейскими", - подчеркнул А.Аваков.

Что касается Национальной гвардии, то, по мнению министра, она стала наиболее обеспеченной структурой с колоссальным боевым опытом, подразделения которой сегодня несут службу в зоне проведения АТО и на всей территории страны выполняют задачи по обеспечению безопасности, по борьбе с диверсионными группами, терроризмом, провокаторами и агрессорами внутри страны.

Кроме того, министр акцентировал внимание на старте реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, концепция которой предполагает организацию системы по образцу развитых стран: совмещение профессиональных спасателей и отрядов добровольцев, формируемых и финансируемых силами территориальных общин.

"В 2016 году существенно обновлена техника ГСЧС, налажена и усилена пиротехническая служба, в том числе, система гуманитарного разминирования. В бюджет 2017 года заложены средства для повышения зарплаты сотрудников на 80%", - рассказал министр.

Ведение ID-карточек вместо паспортов старого образца, по словам министра, стало успехом работы миграционной службы в уходящем году.

А.Аваков отметил успешные моменты в работы Государственной пограничной службы: "Периметр границы оборудуется тепловизорами, видеокамерами, сенсорными устройствами, отвечающими стандартам ЕС. Внедряется система "интеллектуальная граница" - программный комплекс, соответствующий мировым стандартам. Запущен пилотный проект по привлечению новых сотрудников по той же системе тестирования, по которой набирается патрульная полиция".

Еще одним успехом ведомства в 2016 году глава МВД назвал запуск 12-ти территориальных сервисных центров нового образца, современных open-office, в которых за минимальное время можно получить все сервисы МВД.

"Один из важнейших аспектов работы МВД в 2016 году – международное сотрудничество, запуск и качественная отработка десятков проектов взаимодействия со странами донорами, в частности, правительствами США, Канады, Японии, Китая, Европейского союза и ряда международных организаций", - добавил А.Аваков.

В то же время, по его словам, в своей работе МВД столкнулось со сложностями и проблемами. "В системе МВД наблюдается большой дефицит квалифицированных кадров – только в полиции не хватает 18 тысяч 875 полицейских и 1 тысячи 497 госслужащих. Особые трудности представляет набор следователей, поскольку в результате переаттестации в некоторых следственных подразделениях уволен по порочащим причинам каждый пятый следователь", - пояснил министр.

Также, по его словам, есть проблемы с финансированием программ реформы, поскольку переоснащение подразделений, обеспечение современной техникой и технологиями, необходимый уровень зарплат требуют колоссальных средств, которые не всегда может выделить бюджет воюющей страны.

"Давайте признаем, что реформируемая правоохранительная система становится сильной и эффективной. Вспомните, как нагнетались страхи по поводу проведения "Киевпрайда", как старались устроить беспорядки по время Крестного хода УПЦ МП. Но мы показали, что вполне справляются со сложными ситуациями даже больших масштабов. Реформа идет, шаг за шагом. Общество видит, что новая правоохранительная система готова служить и защищать!", - подытожил А.Аваков.