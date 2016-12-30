Организовавший "референдум" в поселке на Луганщине экс-депутат райсовета получил 4 года лишения свободы с испытательным сроком

Бывший депутат Кременского районного совета Луганской области приговорен к 4 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Луганской области, бывший депутат Кременского районного совета в апреле 2014 года на территории одного из поселков района организовал проведение так называемого "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР", который состоялся 11 мая 2014г.

"Чиновник, используя свой авторитет среди жителей района, в ходе личной беседы и в телефонном разговоре, предлагал трем жительницам района принять участие в проведении "референдума" путем участия в так называемой "избирательной комиссии". В дальнейшем экс-депутат предоставил так называемой "избирательной комиссии" бюллетени для голосования, которые самостоятельно перевез к месту проведения "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР" на собственном автомобиле", - сообщили в облпрокуратуре.

По информации ведомства, при рассмотрении уголовного производства в суде первой инстанции экс-чиновник признал себя виновным в полном объеме.