События

14:32 30.12.2016

Подозреваемый в теракте на берлинской ярмарке Анис Амри собирался уехать в Рим

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, по всей видимости, намеревался в итоге добраться до Рима, сделав пересадку в Милане, сообщает итальянская газета "Коррьере делла сера".

А.Амри расспрашивал у прохожих в Милане, где он может сесть либо на автобус, либо в поезд по направлению к "Риму, Неаполю или южнее".

Ранее сообщалось, что выбравшись с территории ФРГ, А.Амри купил во французском городе Лион билет до Милана, где впоследствии и был застрелен сотрудниками итальянской полиции.

19 декабря 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

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