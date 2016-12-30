Синоптики прогнозируют небольшой мороз в новогоднюю ночь в Украине

В ближайшие сутки, 31 декабря 2016г, над территорией Украины останется прохладная воздушная масса, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в центральных и восточных областях местами до -10°С, в Карпатах и на Закарпатье 10-15° мороза; днем в большинстве областей от 3° мороза до 2° тепла, на западе 0-5° тепла.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 декабря самая высокая температура днем была 8,2 в 1925г., самая низкая ночью -30,0 в 1895г.

На 1 января 2017г синоптики прогнозируют в Украине без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях до 10°, на Закарпатье и в Карпатах 9-14°; днем 0-5° тепла, на Левобережье и в Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 2-4° тепла.