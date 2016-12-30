События

13:38 30.12.2016

До 2020 года ВСУ пройдут численную оптимизацию, перейдут на стандарты управления НАТО и получат новую систему логистики

Новая редакция Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года направлена на достижение войском критериев, необходимых для приобретения членства в НАТО, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"В результате выполнения мер Государственной программы система органов военного управления будет построена на принципах, принятых в государствах-членах НАТО. Произойдет переход к новой системе планирования развития Вооруженных Сил на основе планирования возможностей, ориентированных на угрозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате программы будет усовершенствована структура ВСУ и оптимизирована их численность. Военные части боевого состава пройдут необходимую подготовку и будут полностью оснащены вооружением, военной техникой и другими материально-техническими средствами.

Также будет создана единая система логистики и усовершенствована система медицинского обеспечения ВСУ. "В основу будет положен опыт, приобретенный украинской армией во время проведения антитеррористической операции, и соответствующие стандарты НАТО", - отмечается в сообщении.

Реализация программы обеспечит приобретение ВСУ возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а также достижения евроатлантических стандартов и критериев, необходимых для приобретения членства в НАТО, подчеркивают в Минобороны.

Как сообщалось, 29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года.

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