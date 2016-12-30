События

12:21 30.12.2016

Полицейские в Хмельницком застрелили 46-летнего жителя, бросавшегося с шилом на них и прохожих

Правоохранители в Хмельницком застрелили 46-летнего местного жителя, который стоял на учете в психдиспансере и бросался на прохожих и прибывших полицейских с острым металлическим предметом, предположительно, шилом или заточкой, сообщает местное издание vsim.ua.

По предварительной информации, сначала он напал на женщину, которая работает в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере и исколол ей лицо.

Информацию о том, что оружие применили патрульные полицейские, подтвердил спикер управления патрульной полиции гХмельницкий Роман Мартынюк. По его словам, патруль, ехавший на пересменку, остановили прохожие, указав на нападавшего. "Когда мужчина увидел патрульных, начал сокращать дистанцию и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия", - отметил Р.Мартынюк.

По словам патрульных, мужчина не реагировал ни на предупреждающие выстрелы, ни на слезоточивый газ, после чего правоохранители выстрелили ему в ногу. Впоследствии мужчина скончался к прибывшей на место происшествия карете "скорой помощи".

По данным СМИ, инцидент имел место около 8:00 в пятницу. Всего нападавший ранил 3 женщин, одна из которых отказалась от медицинской помощи. Двое полицейских осуществили в общей сложности пять выстрелов.

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